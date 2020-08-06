2020高雄智慧觀光於6日正式上路！因應數位化浪潮來襲，高雄市政府秘書長陳鴻益表示，為讓遊客以智慧化方式暢遊高雄，市府觀光局超前部署，於亞洲新灣區輕軌沿線各站及棧貳庫建置Wifi網路服務。

觀光局接著將整合知名OTA平台KKday等多家業者資源，領先全台成立高雄智慧旅遊專區，旅客可於專區購買輕軌及蓮池潭之好玩卡遊程QR Code化產品；另可選購市區悠達UrDa共享機車服務，串連捷運、渡輪、輕軌等運具的最後一哩路，達成交通無縫接軌；更結合動物園、金獅湖、景區智慧導覽解說、2.0版智慧借問站、LINE Pay多元數位支付等功能，只需手持一機就能智慧暢遊高雄，滿足旅客所有旅遊需求。

觀光局代理局長邱俊龍表示，觀光局積極整合KKday、悠達共享機車、高捷公司、棧貳庫、一卡通、借問站等單位資源，於市區重要景點亞洲新灣區及左營蓮池潭，建置數位化旅遊服務，且與KKday合作成立「高雄智慧旅遊專區」，讓旅客方便取得旅遊產品及遊程資訊。觀光局將主推「輕軌周遊2日好玩卡」、「蓮潭好玩卡」做為專區內無卡化示範商品，設定虛擬卡（QR Code）為主，旅客可隨時加購高雄各項優質的旅遊產品，掌握自主、便利又即時的旅遊服務，成功讓「一卡通」進化成「一機通」。

另外，觀光局首次與高雄在地共享機車廠商悠達合作，在西子灣、哈瑪星、蓮池潭7-11「春秋閣」門市、中外餅舖棋餅文創館、兒童公園、捷運美麗島捷運站等重要景點設置租借站，全市已有20個以上站點提供服務，下階段更將結合捷運服務，積極布局大鳳山旅遊帶。此次搭配KKday高雄智慧旅遊專區，加碼提供購買「輕軌周遊2日好玩卡」（500名）及「蓮潭好玩卡」（100名）者享有免費騎乘30分鐘體驗服務，串連旅客每段遊程的最後一哩路。體驗券可在高鐵左營站旅服中心兌換，數量有限、換完為止。

邱俊龍進一步指出，歡迎遊客造訪7間新建置2.0版特色借問站，掃描專屬QR code宣傳牌，可馬上獲得全市遊程資訊及登入高雄智慧旅遊專區購買產品，並搭配LINE＠提供專人旅遊諮詢服務；以及三大景區壽山動物園、金獅湖蝴蝶園、鳥松濕地園區的QR Code智慧化導覽牌，全面打造高雄觀光智慧園區。提供三導「導遊、導覽、導購」智慧旅遊服務，讓民眾手持智慧載具，輕鬆便利暢遊大高雄，享受「省事、省時、省錢、省心、省力」的五省旅遊。

邱俊龍表示，觀光局將今年設定為智慧觀光開端，築基數位規劃與硬體建設，首先全區Wifi服務是起手式，接著串聯KKday的OTA平台及悠達共享機車等各項智慧產品服務，開闢高雄智慧旅遊專區。再來導入大數據分析概念，瞭解遊客的年齡層、旅遊喜好及頻率、購買管道、旅遊產品核銷狀況、消費方式等，後續將持續規劃觀光物聯網（IOT）、真人語音導覽等服務，並持續優化各項旅遊產品，期提供旅客更優質、更簡便的智慧旅遊服務。

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