台股大盤指數不斷勁揚，連帶龍頭券商元大金也創下三大新高行情，除了6日元大金以6.3億買超量名列外資買超第四強，僅次於台積電、瑞昱、台達電等高科技指標股之外，元大金旗下的高股息龍頭台股基金及證券開戶數亦創下新高水準，龍頭基金的AUM已來到580億，淨值超過每股11.9元之外，元大證券的證券開戶數也在上半年爆出大量，新增11萬戶為去年同期新增戶數近三倍之高。

元大金預計7日公布最新獲利，若以前半年及七月股息發放效益推估，元大金在七月累計獲利，應可望有上看140億的水準。目前獲利已為前四強的元大金，不僅是金融圈唯一的證券獲利引擎導向金控，在經紀市佔優勢領先同業越來越大的同時，元大金也雙管齊下，從財富管理助陣客戶在大盤指數破歷史高點之際，繼續擁抱台股商機。

對此元大金總經理翁健指出，為讓客戶在高點時也能進場參與台股上揚的商機，元大金已準備在本月中旬推出「定時定額」的基金投資方式，作為未來吸收高股息龍頭基金的主力新客群。

元大金旗下龍頭券商的證券開戶數也爆出「天量」，去年上半年新開戶數為4萬人，今年上半年約11萬戶，今年的新客戶數可說為去年同期快3倍之高，成長力道驚人之外，年增率亦創歷年新高水準。

而元大金今年三月所推出的「元大龍頭高股息基金」，歷時四個月來不僅受金融圈高度矚目，在市場上更發揮「領頭羊效果」，在高股息台股基金告捷之後，包括國泰金、富邦金旗下投信均跟進發行新檔台股高股息基金，而元大高股息基金在IPO期間的募資金額就已達450億，對於基金最新規模，翁健指出，AUM已增至580億，淨值每股已超過11.9元。

市場看好在大盤行情的推展之下，元大高股息龍頭基金的AUM最快8月底將破600億元，而由於台股時值高點，市場上也有「居高思危」的氛圍，對此翁健也指出未來對高股息龍頭基金擴張客群的新方向，將把重點放在「定時定額」，讓投資人在股市高點之際，也能透過高股息龍頭基金，繼續穩健、安全的切入高點的台股投資商機。

元大證券統計分析也顯示，線上開戶客戶近五成為30歲以下年輕人，翁健指出，未來定時定額的台股基金投資，也符合年輕人、小資族想切入台股商機的理財需求，他對此分析定時定額的投資特性：「股價上去了，買的單位數少，股價下來了，買的單位數就變多，非常穩健。」

(工商 )