雲林縣政府6月起對雲林縣籍民眾推出安心旅遊遊程，幾乎每條路線都被秒殺報名，配合交通部安心旅遊住宿補助，再推「安心旅遊2.0」，共有19條一、二日遊經典遊程，並協調客運業者推出到劍湖山世界專車，來回虎尾與北港只要50元。

雲林縣府整合飯店、社區、觀光工廠、商家推出的「安心旅遊2.0」，瞄準振興券帶來的商機，19條社區深度一、二日遊都物超所值，除含交通、餐費，還有伴手禮可拿。

古坑鄉大埔社區推出的「吟風筍月」一日遊，將帶領遊客自採新鮮麻竹筍，特惠價一人800元，二人同行1200元，還送價值550元的醬筍、手工饅頭、三合一咖啡。

觀光局「致青春專案」補助19歲以下民眾暑假免費玩遊樂園，雲林縣大眾運輸工具不便，縣府也協調客運公司推出劍湖山世界專車，北港線、虎尾線共2條路線，每天往返2班次，若滿30人也可前一天預約，8月7日至31日民眾搭乘來回只要50元。

雲林縣長張麗善說，配合觀光局安心旅遊住宿補助1000元，縣府鼓勵縣內劍湖山飯店、三好酒店、北港朝聖高悅酒店等星級飯店，推出「一泊四食」活動，周一至周五入住使用1000元住宿補助加上振興券，相當於免費入住。

相關遊客及活動內容可上報名網站查詢，網址為http：／／www.yunlintour.com.tw／（券留雲林安心旅遊）

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