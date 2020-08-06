花蓮南北濱至化仁海堤沿線自行車道，常有機車違規闖入，曾發生騎單車兒童因閃避機車而摔傷。花蓮縣議會多位議員曾赴現場會勘，要求路權分明。縣府表示，自行車道禁止汽機車進入並適用道路交通管理處罰條例公告9日屆滿，宣導期已過，警方將加強該處稽查勤務，違規即告發。

連結花蓮市、吉安鄉南北濱海自行車道，常有汽機車違規行駛，去年九河局並在當地完成化仁海堤遊憩區，臨海沿途施作海洋動物意象，換然一新的自行車道，已成民眾休憩好場所，豈料有些民眾直接將機車騎入，與自行車、慢跑散步運動民眾擦身而過，險象環生。

縣府說，除太平洋公園（南濱段）防汛道路兩潭自行車道區段已公告禁止汽機車進入外，7月10日再度預告訂定花蓮縣兩潭自行車道（專用道部分）及其他公所所轄自行車道禁止汽機車進入，並適用道路交通管理處罰條例，公告期限8月9日屆滿。違反規定者，依道路交通管理處罰條例第60條規定處罰，開罰900至1800元罰鍰。

縣府觀光處副處長張志翔表示，花蓮縣兩潭自行車道（專用道）及其他公所所轄自行車道，包括花蓮市公所所轄北濱外環道上自行車道、吉安鄉公所所轄濱海線自行車道、光華河岸自行車道及木瓜溪畔休閒自行車道，除搶災搶險、公務車輛、步行及自行車外，其餘車輛禁止進入上開路段。

警方強調執法的同時，也呼籲用路人如發現汽、機車違規行駛自行車專用道，可撥「110」報案或將違規時間、地點、蒐證照片等相關資料提供警方，經查證屬實者，警方將據以開單告發。

(中時 )