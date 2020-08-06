防疫新生活，長輩走出家門玩桌遊防失智，一解之前只能在家發呆的苦悶。（林雅惠攝）

防疫新生活，長輩走出家門玩桌遊防失智，一解之前只能在家發呆的苦悶。（林雅惠攝）

配合政府推行防疫新生活，高雄有一群長輩6日上午開始走出家門，戴起口罩，大家聚集在前金老人活動中心玩桌遊，活化身心，腦袋也開始「動滋、動滋」！一解之前只能在家發呆的苦悶。

根據法國研究發現，經常從事桌遊活動者與不玩桌遊者相比，罹患失智症風險減少15％，因此弘道老人福利基金會於2016年開始研發桌遊多元服務計畫，藉由隨手可得的桌遊遊戲，讓老人活動手腦，降低失智風險。

各社區長輩們6日一早就抵達前金老人活動中心，彼此切磋交流，上一秒還在歡笑聲中出牌，下一秒馬上屏氣凝神地思考，體驗過程高潮迭起，長輩玩得不亦樂乎。

這次指定的桌遊「嗒寶小子」，是長者間熱門的活動之一，牌上有不同的動物，透過顏色和特徵的辨別，長輩們還不藏私地提供記憶「小撇步」，增添許多人際互動交流。

弘道大寮志工站76歲獨居的蕭奶奶，因為這次活動，第一次接觸桌遊，她開心的說，「在家已經練習過了！這次和大家一起玩，更有趣！」

前金站的青年志工趙健庭，今年即將升大三，以往只有和朋友玩桌遊的經驗，今年暑假第一次和長輩體驗桌遊，他認為，長輩反應靈敏，常常比他還厲害！」，讓他大開眼界。

(中時 )