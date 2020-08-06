教育部近日宣布開放部分境外學生返台就學，但排除陸生，並聲稱是大陸方面阻撓陸生返台。大陸國台辦發言人馬曉光今天傍晚發布「答記者問」表示，民進黨當局有關說法完全是捏造事實，別有用心。

馬曉光表示，從疫情發生至今，大陸十分重視大陸學生返台就讀受阻問題，支持陸生維護正當權益，並及時協助除解決陸生赴台相關實際問題。而民進黨當局出於政治私利，一直針對在台就讀陸生，刻意採取歧視性措施，以種種借口進行政治操弄，一再制造障礙，阻撓陸生返台就讀。

馬曉光表示，8月5日，民進黨當局宣布開放應屆畢業生以外的境外學生返台就學，卻唯獨把陸生拒之門外，再次嚴重損害陸生正當權益。民進黨當局傷害同胞感情，制造兩岸對立的惡劣行徑，已受到島內輿論的質疑和抨擊，他們栽贓誣蔑惡意歧視的做法最終只會反噬自身。

馬曉光奉勸民進黨當局正視民意，切實尊重和保障陸生返臺就讀的正當權益。

(中時 )