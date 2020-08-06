本屆有37名新科立委，進入立法院已半年，他們的表現也引起外界關注。根據網路好感度調查，國民黨彰化立委謝衣鳳拿到了第一名。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，調查新科立委網路聲量表現，發現網路好感度倒數10名中，國民黨有5名、民進黨3名、民眾黨有2名。

網路好感度第一名的謝衣鳳出身彰化政治家族，家族中祖孫三代都有人有立委，可說台灣政治史上第一樁。上月立法院因監察院人事案大亂鬥，謝衣鳳還被民進黨立委誤認是國會助理，要她離開議場，讓謝衣鳳一頭霧水。最後一名的則是民進黨彰化縣立委陳秀寶。

其中，國民黨葉毓蘭(31名)與民眾黨蔡壁如(32名)網路好感度接近，但是一路以來的「好感變化」不太相同。蔡壁如剛開始網路好感度高，不料一系列荒腔走板的發言，引發網路熱議，使得好感度直直落。葉毓蘭則恰恰相反，初期因口罩實名制議題被批，負面聲量爆棚。不過，葉毓蘭的議題操作越來越符合鄉民胃口，使得網路聲量拉尾盤，整體好感度如倒吃甘蔗，越來越好。

(中時新聞網)