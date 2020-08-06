南投有多處高海拔景點適合觀星地點，6日南投縣政府於縣府大廳舉辦宣傳記者會，邀全台旅客前來「離銀河最近的地方」欣賞七大觀星祕境。其中，合歡山暗空公園是亞洲第三座國際暗空公園，更是台灣首座，9月19日縣府也將於仁愛鄉鳶峰舉行開幕及星空音樂會，邀請民眾共襄盛會。

6日在南投縣政府舉辦「南投星空季」宣傳記者會，南投縣長林明溱、觀光處長陳志賢等人皆出席記者會，林明溱表示，合歡山國際暗空公園是受到國際暗天協會(IDA)認證，是亞洲第三座，更是台灣首座。

今年南投縣府將溪頭、日月潭、杉林溪、猴探井等高地，推廣為南投七大觀星祕境，邀請全台旅客前來「離銀河最近的地方」，讓星空觀光成為南投觀光首都新亮點。

南投星空季首推小旅行，主打專業級天文望遠鏡設備供旅客使用，並邀請天文老師專業觀星解說，遊客只需自行到達台中高鐵站與支付一晚住宿費用，其餘景點接駁、遊程體驗、天文導覽、餐點皆免費，也將在9月19日於仁愛鄉鳶峰舉行開幕星空音樂會，邀請民眾共襄盛會。

本周8日起連續兩星期六、日在清境遊客中心舉辦星空電影院，邀請民眾在漫天星空下，觀賞親子電影。另南投唯美星空盼能透過網路社群力量傳佈，為此縣府再次舉辦「眼底星空IG攝影比賽」第一名可獲得2萬元，總獎金高達4萬8千元，鼓勵網友善用社群分享美照，歡迎喜愛追逐星空、熱愛攝影的你一同參與。

(中時 )