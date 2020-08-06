27名台灣人擔任中國大陸社區主任助理，內政部認定違反「兩岸人民關係條例」，每人開罰10萬元，他們循序提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，全面禁止台灣人民從事該職務，不符比例原則、侵害憲法保障人民的思想自由，今判決撤罰，可上訴。

原告27人2018年9月至2019年3月間，與大陸「廈門海旅海安服務有限公司」簽訂勞動合同，擔任福建省廈門市海滄區社區主任助理，工作期間須駐點社區，報酬人民幣1萬元至2萬3000餘元，因內政部認定該社區委員會是大陸的黨政軍機構，屬禁止擔任的職務，故依「兩岸條例」開罰每人10萬元，27人不服，提行政訴訟抗罰。

北高行指出，27人任職的機構確實具大陸地區黨政背景，但是否屬於「陸委會公告禁止」的對象，應考量有沒有影響台灣安全，或涉及國家認同、對台統戰工作及妨害我國安全及利益之虞，但綜觀社區主任助理職務內容，未見政治性任務，或涉及公權力行使。

北高行認為，內政部未具體審視對台灣有何不利影響，就一概禁止台灣人從事該職務，形同以扼殺憲法保障的工作權，來防堵不明確、不具體的統戰威脅，手段與目的顯失均衡，不符合比例原則。

此外，雖然陸方招聘條件明示需認同「九二共識」，但只是沿用一貫手法，宣示意義的成分較大，且是否認同「九二共識」，純屬個人思想自由或政治信仰，若以此為理由裁罰，形同懲罰個人政治立場，違反司法院釋字第567號解釋意旨，侵害憲法保障人民的思想自由。

(中時 )