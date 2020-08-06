中秋佳節是送禮表達祝福的日子，高雄市政府社會局為協助促銷身心障礙團體與庇護工場等23家秋節禮品，結合國際獅子會300-E2區擔任公益大使，傳授行銷技巧，為身障朋友帶來暖意。

為了讓社會企業、團體更加了解身障者的努力及能力，社會局邀請國際獅子會300-E2區擔任此次活動公益大使，帶領獅友們一同前往身心障礙團體生產場所，實地傳授產品行銷技巧並親身體驗秋節禮品製作過程。

阿志（化名）向陳總監詳細解說製作鳳梨酥、雪Q餅的每個環節、包餡要注意不能穿幫及包裝眉角等，每一步驟都有著暖呼呼的心意，他感謝獅子會及社會局聯袂協助行銷，每一份的認購就增加一個工作機會！

國際獅子會300-E2區總監陳燈慎說，盼拋磚引玉，集結社會大眾的購買行動，如果您正找尋一份誠摰的禮來傳遞祝福，歡迎一起來訂購身障秋節禮品。

社會局代理局長謝琍琍表示，每份禮品都是身障者努力克服障礙，用最認真的態度完成的，購買就是給身障者最大的支持和肯定。

為推廣身障團體秋節禮品，社會局也將訂於8月11日上午11點至下午2點在市府四維行政中心舉辦秋節禮品推廣活動，身障朋友們準備了各種中秋節禮品，歡迎大家前往試吃採購。

(中時 )