暑期跨海前進金門旅遊，有「出國」的感覺。（李金生攝）

金門縣府瞄準疫情下的國旅商機，觀光處規畫推出「海上巡弋-今夏看金廈」偽出國套餐行程，帶領乘客暢遊國境以西，離島海岸線的旖旎風光，在藍色公路馳騁全新的旅遊體驗外，還可以享受有如「小三通」入、出境的免稅商店購物樂趣。

在國外新冠肺炎疫情狂燒下，國內也再度拉起警報，衛生部長陳時中昨針對觀光旅遊業期待台灣與其他防疫模範生國家組成「旅遊泡泡」，人員相互往來觀光可免於居家檢疫一事，明確表示目前「零進度」。

金門縣評估受到疫情持續影響，出國旅遊變成一種奢望，國內旅遊卻是方興未艾，近期國內航空業推出類似郵輪跳島概念的偽出國搭機體驗，就引起不小迴響，金門自2月10日停航的「小三通」，同樣也有偽出國的商機。

觀光處長丁健剛今天率同規畫小組，就小三通偽出國「海上巡弋-今夏看金廈」計畫，與水頭小三通碼頭CIQS（海關、移民、檢疫、安全）聯檢相關單位協調，希望獲得支持和協助推動。

丁健剛說明，規畫中的「海上巡弋-今夏看金廈」偽出國計畫，希望在炒熱金門旅遊熱度和提振地方經濟的目標下，也提供國人等同於出國的樂趣，遍覽由金門百餘公里優美海岸線和大、二膽、復興嶼、猛虎嶼、獅嶼等「離島中的離島」，以及國境之西最後落日和自然生態組成的海上遊套餐外，還可享受有如「小三通」入出境免稅商店的購物樂趣。

縣府期盼這條繼郵輪跳島遊金門之後，推出的金門遊新路線，可以迎來更多的客群，讓金門暑期旅遊走出全新體驗模式，也將陸地、海域觀光資源，結合成一條璀璨亮麗的觀光帶。

(中時 )