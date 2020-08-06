疫情衝擊全球經濟，新的工作模式已經誕生，隨著跨國與遠端協作需求與日遽增，台灣產業轉型加速，台灣微軟總經孫基康6日表示，微軟持續延展智慧雲到端的戰略，旗下混合實境裝置Microsoft Hololens 2將於9月正式在台灣推出，瞄準高科技製造業遠距廠房管理、跨國技術支援、遠距醫療、零售藝術虛實導覽等，搶進商用市場。

微軟去年在MWC上正式推出混合實境頭盔Hololens 2，與上一代相比，Hololens 2提供提供兩倍視野的觸控全息圖、精準的手部和眼部追蹤，與上掀式遮罩搭配Windows Hello快速登入模式。而除了頭盔之外，Hololens 2也將搭配微軟混合實境軟體解決方案一起販售，預計9月份正式在台上市，售價預計將會落於新台幣10萬元區間。

6日記者會現場，台灣微軟攜手PTC、台灣艾司摩爾（ASML）、和碩科技展示製造業工業4.0，遠端廠房協作與指導等運用場景、夢想動畫（Moonshine）夢境現實體感劇院未來應用，與台大醫院及瀚創生物科技（AItasy）遠距醫療臨床應用，顯現微軟成熟的混合實境生態系已遍地開花。

以和碩的應用案例來看，因為新冠肺炎疫情對於全球製造業帶來前所未有的衝擊，對工廠而言，工程師無法正常出差，亦造成工廠技術資源不足而降低問題解決的速度，甚至影響設備架設和新產品研發生產進度。

和碩表示，為此，和碩積極建立遠端指導及協作的解決方案，讓人員無須到現場也可進行作業，利用遠端連線的專家團隊，透過即時資訊、AI數據分析、通訊及協作工具等，可進行遠端指導、修復或調整。

近年和碩進行跨國多廠區生產部署，透過HoloLens 2遠端連線來進行指導、操作等應用，快速複製各廠區成功經驗、並同時在工程人員無法即時飛抵現場，也能在地利用HoloLens 2協助各廠區解決各項問題，提升問題解決的時效性，故Microsoft HoloLens 2的實作與應用在和碩更顯其重要性。

(工商 )