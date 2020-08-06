彰化高中畢業、考上清大的林建宏，跟兩個哥哥一樣從小就獨立、懂事；母親林滿麗從受扶助對象自立進而能協助其他弱勢境遇家庭，從小耳濡目染的他不只目標明確，也更堅定要持續當家扶志工的心。（謝瓊雲攝）

彰化高中畢業、考上清大的林建宏，跟兩個哥哥一樣從小就獨立、懂事；母親林滿麗從受扶助對象自立進而能協助其他弱勢境遇家庭，從小耳濡目染的他不只目標明確，也更堅定要持續當家扶志工的心。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心上午在員林舉行助學金募款記者會，邀請家扶青年分享自身故事，感謝社會上無私的助養人，在他們困頓的成長過程中撐起一把守護傘，讓他們也能追求夢想。（謝瓊雲攝）

缺你不可！投資家扶兒的未來，幫他們完成夢想；彰化家扶中心4名家扶青年6日在員林服務斥現身說法，感謝助養人在成長路上為他們撐起守護傘、支持他們度過難關，也鼓舞所有家扶兒在困境中仍須堅持到底，努力追夢。

彰化家扶6日在員林服務處舉辦「掏掏口袋零錢，幫幫孩子助學」記者會，會場以和美還社社區「卡里善之樹─為愛撐傘」的彩色傘意象布置，象徵每個助養人都是家扶兒強而有力的保護傘；4名家扶青年闡述自身奮鬥的故事，氣氛溫馨感人。

其中，今年從彰中畢業，考上清大工程與系統科學的林建宏，因父親欠債行蹤不明，母親扛下債務、獨力扶養3個兒子，他還在媽媽肚子裡，就已是受扶助對象；看著媽媽林滿麗最多一天做3份工，他和2個哥哥都很獨立，從不讓媽媽操心。

高一就開始打工賺生活費的林建宏表示，高二擔任吉他社長，是很美好的回憶與過程，但因為忙於社團功課一度一落千丈，為了拚上目標，他把握每個空檔苦讀，連補習只花月費2000元，老師不上課，去補習就是自修，有問題再去問老師。他目標是前進竹科、想進台積電工作，讓媽媽過好日子，不用再每天忙到深夜。

由於母親林滿麗從受扶助婦女、成為彰化家扶中心的事務員，一路從出生、成長到學習都有家扶社工們協助，把彰化家扶當成家的林建宏說，未來無論功課再忙，都一定會持續回來擔任志工，當作回饋。

今年考上彰化女中的顏翊芩，罹患妥瑞氏症仍勇敢戰勝疾病苦讀，她未來希望從事教職，幫助患有特殊疾病的學生；考上台師大研究所音樂學系的陳姿予更哽咽感謝助養人，讓她得以在困頓中、達成學音樂的夢想，想當音樂老師將所受恩典回饋給更多小孩。

彰化家扶中心主任王震光表示，「教育脫貧，翻轉生命」是家扶基金會的信念，每到開學前夕，弱勢家庭的孩子就需為學費、生活費擔憂；彰化家扶每年有近800名就學學子，約需800萬元獎學金，呼籲社會各界踴躍掏出口袋的零錢，投資這些處於人生逆境的孩子，幫助他們逆風高飛。

(中時 )