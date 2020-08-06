監察院陳菊曾表態，希望廢除監察院與考察院的願景，能夠與社會大眾達成共識，相信能夠朝向三權分立的這一天，不久將會來臨。國民黨團總召林為洲也說明，考試院與監察院並非是主要的憲政機關，是可省下國家不必要的開支，使得訊息更為透明化。那為何會有廢考監院的想法出現呢？從立法院的專案研究來看，則有讓鄉民較容易理解的說法出現。

監察院長陳菊曾表示，若是廢除監察院與考試院的想法，能夠被社會大眾接受成為共識，那必定是樂觀其成，她也將會以院長身分挺立相挺，讓台灣朝向三權分立的方向前進。國民黨團總召林為洲也曾在POP RADIO受訪時表態過，希望廢除考監的想法能夠成真。林為洲認為考監院可另作為一般獨立機關即可，他說明通常每個獨立機關必須到立院備詢，然而卻沒看過監委來立院，任期竟長達6年，就連總統也是每4年為一期，擔憂會有成為打手的風險存在，極力表態應該成為獨立機關即可。

根據立法院的專案研究，台灣目前所實施的「五權分立」憲法體制，主要是建立在國父孫中山的學說，而孫中山的根基主要是參考歐美憲法「三權分立」體制的行政權、立法權、司法權，額外再加上考試權與監察權。從前總統陳水扁執政以來，包過在野黨的主席也極力推行朝向「實施三權分立、總統制」，然而卻因無法達成共識止步不前。立法院專案研究此針對三權分立考量下，加以思索如何將考試與監察權併入到前三權之中，進而發現了考試權與監察權，為何會被多數人表態應該廢除的初步原因。

此專案研究發現，在考試權方面，不論是任何的體制或內閣，考試權接應該隸屬在行政院下執行，參考多數民主國家，可以朝向「混合制」與「部內制」的發展前進；在監察權方面，先進的歐美國家，並沒有將「考試權」與「監察權」額外獨立，頂多只是歸納在立法權內，多數的彈劾權都是由國會來執行，彈劾對象也有所限制，主要針對總統、政務人員、法官等大吏及國會議員，等於是說所有的糾舉、糾正權，都是由國會、地方議會來行使「監察權」立，也並非所有都是由隸屬立法權所管，有的也是由準司法組織，或者行政權、立法權、司法權之外的獨立機關來執行。

(中時新聞網)