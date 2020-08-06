澎恰恰借高利貸負債2.4億 謝晨彥：人急找錢智商會降低

63歲資深藝人澎恰恰今（6日）開記者會宣布破產，坦承向地下錢莊借錢，負債高達2億4千萬，雖表示已賣掉家中房產償還債務，但仍有1.2億未還，對此財金博士謝晨彥發表看法，澎恰恰可能是急著用錢或資金需求過大才會去借高利貸，因為銀行只借錢給有穩定收入具還款能力的人，且在沒有擔保品的情況下，銀行偏向把錢借給「有錢人」，認為澎恰恰沒辦法跟銀行借錢，又找不到其他管道，才會走險路跑到地下錢莊，因此滾出這麼大的債務雪球。

「人在需要用錢的時候是很脆弱的，腦袋可能無法思考，智商會降低。」人在遇到危急的時候不會思考那麼多，地下錢莊就是抓到人性的弱點，謝晨彥指出，高利貸索取的利息很高，且有的是「利滾利」複利計息，債務會如滾雪球般愈滾愈大，負債翻倍速度可說相當可怕，一旦跟地下錢莊借款就很難脫身，再加上澎恰恰說是因為投資電影、舞台劇，受疫情影響不斷虧損還不出錢，才會欠下2.4億如此巨額債務，最後宣布破產。

「你覺得還有多少個澎恰恰是沒有浮上檯面的？」謝晨彥說，澎恰恰今天出來開記者會宣布破產，或許你把當作娛樂新聞在看，可能覺得他欠債2.4億元跟我有什麼關係，但從這個案件可以看出，疫情發生我們關心的好像都是旅遊、飯店業，很少人在關注藝文這個產業，因為沒有人特別出來發聲，相信不只澎恰恰，還有很多的人遇到困境，他可能求助無門，政府應該站出來正視這個例子，好好想一下可採取何種作為，去幫助這些人度過難關。

(中時新聞網)