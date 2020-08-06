全球新冠肺炎疫情未緩，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站最新統計，全球至少有1865萬人染疫。然而，在抗疫的這段時間內，有許多媒體報導台灣防疫成功經驗，像是行政院政務委員唐鳳也多次登上外媒。另外，就連日本漫畫雜誌也將總統蔡英文作為封面，左下文字甚至加註「台灣總統」。

從博客來網路書店日前上架的日本漫畫雜誌中，可見到將在25日出刊的雜誌《Big Comic》（ビッグコミック），此期的封面人物是總統蔡英文，且封面照的蔡英文手扶眼鏡，神情相當專注，搭配漫畫畫風，神情更顯得相當生動。

另外，有網友則是在臉書社團「辣台派挺蔡英文」社團分享該訊息，並表示，「史上第一次！！！ 小英總統登上日本漫畫誌封面啦！還不買一本收藏」。

台灣防疫經驗，引起不少外媒報導，有「天才IT大臣」之稱的數位政委唐鳳，之前則是登上日本富比士（Forbes）雜誌封面，談到學運對年輕人的影響、「g0v」零時政府及防疫小故事，唐鳳也談到最近覺得最有感的小故事，今年在防疫過程中，疾管署1922防疫專線接獲民眾投訴，說有一名小學男童因為分配到粉紅色口罩，擔心遭同學議論而不想去上學，結果隔天記者會上由陳時中部長領軍的「防疫五月天」，就真的全部換上粉紅口罩登場了。

(中時新聞網)