農委會的「農遊券」原本設計是一個月結算，農家與商家都怨結算太慢，資金壓力全家農家與商家身上，農委會因此決定提前結算，農家與商家預計下周就會收到款項。

農委會指出，由於農遊券有使用期限，因此使用非常踴躍，截至目前總計收券160多萬張、超過4.5億元，2,000多家合作農家與商家也都希望能儘快變現，以免資金壓力過大。

農委會因此決定將月結提前半個月進行。農委會指出，凡有收到農遊券的農會、農家、商家等，只要確認收到張數、匯款的金融機構，並在領據上簽名回傳給農委會，農委會就會依此結算、並將款項匯回，首批結算已完成，預計下周就會有農家、商家收到款項。

為響應行政院三倍券，農委會砸1.25億元加碼推出500萬張、面額250元的「農遊券」。農委會推估，國人一起使用農遊券加三倍券，可帶動農村旅遊商機及農產品銷售的產值超過50億元，加上三倍券的消費，可以幫農民、農村及農業帶來超過200億元以上產值。

(工商 )