《被害公審》正式預告 - Netflix

Netflix在2016年推出紀錄片《被害公審》（Audrie & Daisy），講述2名少女被性侵後，除了遇到不公平的審判，還得面臨網路霸凌的問題。然而其中一位女主角黛西（Daisy Coleman）日前就驚傳在家中自殺身亡，結束短短23年的一生。

黛西 14歲時應邀參加派對，卻遭17歲的學長Matthew Barnett灌醉性侵得逞，更可惡的是，後來這位學長卻因為證據不足，獲判無罪，受害者黛西反而得承受鋪天蓋地而來的攻擊，罵她騙子、不檢點，黛西的家甚至還因此被燒掉，逼得全家人只好搬離小鎮。

未料在事隔9年後，黛西依舊沒有走出陰影，日前她的母親因為聯絡不上她，而求助警方找人，最終卻得來女兒過世的噩耗。黛西的母親難過地說：「我希望能從女兒身上帶走痛苦，但黛西從頭到尾根本無法在那些男孩帶給她的傷害中恢復，這不公平！」

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