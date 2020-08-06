教育部昨發函宣布全面開放應屆畢業生以外的境外生來台就學，但同一天政策卻急轉彎，排除「陸生」入境。陸委會副主委邱垂正6日於記者會上表示，政府在7月22號宣布開放包括陸生在內的應屆畢業生返台入境以來，已有兩週的時間。但根據教育部資料顯示，等待回台的應屆畢業生人數有3164人，實際返台人數卻不足30人，呼籲陸方對於陸生返台不應設置「政治障礙」。

針對陸生返台問題，邱垂正表示，最近疫情突然急遽升高，那麼政府基於整體防疫的資源有限的考量，必須參考各界人士入境的實際人數，以及需求的迫切性、本於循序漸進，分流分眾、井然有序的原則，讓資源做妥善有效的運用。

邱垂正指出，政府在7月22號宣布開放包括陸生在內的應屆畢業生境外生返台入境以來，那麼已經有兩週。不過，根據教育部所提供的統計資料，等待回台的應屆畢業生人數3164人，目前核准返台者不到200人，實際入境不到30人。陸籍應屆畢業生因急著返台完成學業，但為何開放了兩週，回台的實際數字卻這麼少，是不是受到不必要的阻撓？有進一步的釐清的需要。

對於暫時未能入境的陸生，邱垂正強調，陸委會將會同主管機關、教育部，請各校持續辦理「安心就學方案」給予協助，我們要特別強調，在防疫可控的前提下，順利讓陸生返台的政策不會改變。兩岸關係的良性互動是雙方共同的責任，呼籲陸方對於陸生返台不應設置政治障礙，雙方善意互動的前提下，視疫情發展，循序漸進開放陸生返台就學。

(中時 )