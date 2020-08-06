恆春鎮長補選開打，前國民黨主席朱立倫（左二）6日南下恆春為黨推派的候選人張榮志（左三）站台拉票。（謝佳潾攝）

恆春鎮長補選開打，前國民黨主席朱立倫6日特地南下恆春為黨提名的候選人張榮志站台助選，他在台上有感而發地說：「雖然2年前有點閃失，但相信這次補選一定能獲得熱情支持」，懇請大家22日出來投票。

朱立倫雖辭去國民黨主席一職，但魅力依舊不減，出席張榮志的造勢活動時，不僅支持者搶合影留念，現場「選總統」聲響更是此起彼落，但他僅是微笑回應，將主角光環還給張榮志，力推張榮志不遺餘力。

他暱稱張榮志為「阿志」，他說，阿志當過4屆縣議員，對恆春很了解，不論是漁會或是福德宮17年總幹事的經歷與奉獻，都可看出他不管在什麼位子、對恆春的愛都沒改變過，雖然2年前有點閃失，但相信這次補選大家一定會用熱情全力支持。

「22日要出來投票！」他呼籲支持者，補選當日一定要出來履行公民義務，他強調，張榮志所提出的政見都有強力的後盾支持著，如地方醫療方面有蘇清泉相挺，立院則有恆春女兒廖婉汝力挺，請相信張榮志會帶給恆春更好的未來。

恆春鎮長補選激烈，除張榮志大動作舉辦競選活動外，勁敵民進黨籍陳文弘更是走遍各里、幾乎天天辦理政見座談會，而由前鎮長盧玉棟支持的陳進興，也是動作頻頻勤拜票，3人的宣傳車堪稱日日響遍恆春鎮的大街小巷。

(中時 )