嘉義市長黃敏惠佈達 盧怡君擔任文化局長，嘉義藝文界欣喜同框。（嘉義市政府提供）

嘉義市主辦2021年台灣設計展，新任文化局長盧怡君6日宣誓就職，市長黃敏惠期許她發揮設計專業與實務經驗，為明年台灣設計展、國際管樂節、各項藝術節、圖書總館籌建工程等帶入更多創意，帶動城市美學，提高嘉義市的能見度與競爭力。

黃敏惠說，盧怡君是嘉義培養長大的女兒，從念嘉義高中美術班到台灣師大設計研究所，在業界服務近20年，能夠請她回嘉服務，很高興。

黃敏惠說，當文化局長更是責任和使命，不論是管樂節、美術館，甚至明年攸關嘉義市未來發展的台灣設計展，都要借重她的經驗及長才，讓大家看到嘉義市的軟實力、巧實力。

盧怡君說，她北漂20年，感謝嘉義市給她機會回嘉服務，在黃市長的領導及嘉義市文化設計藝術發展最興盛的時候，承接重責大任，希望能夠號召更多北漂的藝文設計人才，回嘉盡一分心力。

盧怡君曾任東蒼潤智有限公司總監、TdA台灣設計聯盟副祕書長、亞洲大學視覺傳達設計系兼任講師、台灣文化創意產業聯盟協會項目總監、奇想創造事業股份有限公司董事長特助，曾籌辦兩岸4地設計大賽、設計論壇及設計工作坊，曾參與海峽兩岸設計人才養成計畫。

(中時 )