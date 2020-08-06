台灣近日境外移入個案不斷增加，指揮中心也已經下令8大場所要強制佩戴口罩，日前有網友卻踢爆，網路上出現了仿冒的「台灣製口罩」，底下竟還有買家留下5顆星的好評，更稱「口罩通風一晚就不臭」，讓該名熱心網友立刻寫信檢舉並大喊，你買的不是塑膠拖鞋吧！

這名網友在plurk上發文，他貼出多張賣場截圖，上頭有許多賣家稱自己賣的口罩是台灣製造，但經過他仔細比對後卻發現，根本都是中國大陸製造，且賣一盒至少賺到7盒，累計銷售數量高達18萬。

原PO表示，看到底下有不少買家留下5顆星好評，其中有人就說，「再次回購了，這次味道沒有那麼重了，只要打開袋子放一個晚上就沒味道」，這讓原PO看不下去反問，「你是買口罩，不是買塑膠拖鞋！居然還要打開來通風？」。

網友截圖的留言。（摘自Plurk）

原PO指出，他並不是反對中國大陸製口罩，只是應該老實標明產地，而不是欺騙消費者，甚至還有賣家直接寫上支持國家隊，讓他看到後立刻寫信到衛福部，盼能遏止歪風。

另外，原PO也提醒，還有許多花色可愛的兒童口罩，事實上也都是中國大陸常見的口罩款式。

(中時新聞網)