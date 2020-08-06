美股從今年3月低點觸底反彈，但在地緣政治不穩定、新冠肺炎疫情重燃等利空衝擊下，近期走入高檔震盪區間，由美國銀行所編製、被視為美債版的VIX指數(恐慌指數)的ICE BofA MOVE 指數，近期陷入低點，DoubleLine Capital創辦人、有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）警告，美股已經走入暴風雨前的寧靜。

據外國財經媒體報導，美股今年與債市、黃金等避險資產呈現詭異的正向走勢，MOVE 指數上周跌到歷史低點40.66，雖進入8月以來有所回升，但仍處於低檔區間。MOVE 指數低檔，代表美國公債殖利率正在小幅度波動，以近期走勢來看，是穩定下行趨勢。

美國 5 年期公債殖利率本周二寫下歷史低點，美國10年期公債殖利率也跌到近5個月來低點，顯示市場認為美國經濟中長期有著巨大風險，這也是近期美債殖利率齊跌的主因。

岡拉克認為，今年3月MOVE 指數還達到10年來高點，短短幾個月時間卻跌到10年來低點，在面臨交易淡季以及季節性因素等問題下，美股8月通常面臨巨大波動的風險，須注意美債殖利率走跌，所引發的劇烈震盪。

Medley Global Advisors 全球宏觀策略主管 Ben Emons指出，從過往來看，美債殖利率創下新低並築底之際，MOVE 指數通常會走高，隨著市場調整對美國經濟成長放緩的看法，通膨調整後的實際殖利率將急速下跌，MOVE 指數就會走高，美國10 年期公債殖利率的實際殖利率，已跌至負 1.06%的歷史新低紀錄。

(中時新聞網)