金錢豹酒女撞死烘焙師 民事二審仍判1068萬元。(中天新聞)

2017年11月凌晨，在台中金錢豹擔任酒女的顏子娠，因酒駕撞死陳姓年輕烘焙師肇事逃逸，最終二審判刑遭9年6月定讞。沒想到3年之後，陳姓死者姊姊收到肇事顏女的親筆信，信中透露自己在獄中幸運考取烘焙丙級證照，更希望出獄之後能請姊姊帶她去當志工。陳姓姊姊則在自家烘焙粉專表示「門開了，光就進來了。」

顏女過去已有2次酒駕紀錄，並遭吊銷駕照，2017年11月間凌晨酒後飆車闖紅燈，撞死騎機車的年輕陳姓男烘焙師後肇逃遭警攔截，最終台中法院二審判顏女徒刑9年6月定讞。當時顏女及母親哭喊窮賠不出法院判賠1068萬元，死者胞姊表示錢不是最重要的，更希望顏女「真正做點什麼以示負責」。如今3年過去，陳姓姊姊終於收到顏女的第一封親筆信。

信中顏女提到，雖然在獄中有收到陳姊姊的信，但礙於那時還沒「升等」，不能寄信給三等親以外的人，如今在獄中剛升3級，顏女迫不及待想回信給陳姊姊。同時，顏女也分享她在獄中生活，特別是拿到了全監獄只開放24個名額的烘焙班報名機會，也順利地烤上烘焙丙級證照。顏女表示「也許能幫死者完成些許夢想」。

最後，顏女表示在監獄生活不免遭人用異樣眼光看待，也有人直接叫她「金錢豹的」，但她知道，她生活再怎麼痛苦，都沒有彼失去親人的陳姓被害者家屬難受。顏女更提到，希望未來出監後能深入了解志工，如果不嫌棄，也邀請姊姊能帶她一起去當志工。

收到這封信後，死者姊姊將顏女親筆信貼在「雅妃烘焙坊」臉書粉專，並表示她將信拿給爸媽看後，爸爸有些感慨，媽媽則不表示意見。還反問她「只問沒事寫信去給她幹什麼？妳想改變什麼？」姊姊指出，自己沒打算改變什麼，「寫信不外乎就只為了溝通」。對於收到顏女的第一次回覆，陳姊姊也寫下「門開了，光就進來了。」

但陳姊姊也補充說，「一封信不可能就此幫顏小姐洗白，我們也不可能諒解，誠心悔過與否端看她出獄後的表現，日久見人心。」

顏女因酒駕撞死陳姓年輕烘焙師肇事逃逸，遭判刑9年定讞。3年之後，陳姓死者姊姊收到肇事顏女的親筆信。（摘自臉書：雅妃烘焙坊）

顏女因酒駕撞死陳姓年輕烘焙師肇事逃逸，遭判刑9年定讞。3年之後，陳姓死者姊姊收到肇事顏女的親筆信。（摘自臉書：雅妃烘焙坊）

顏女因酒駕撞死陳姓年輕烘焙師肇事逃逸，遭判刑9年定讞。3年之後，陳姓死者姊姊收到肇事顏女的親筆信。（摘自臉書：雅妃烘焙坊）

顏女因酒駕撞死陳姓年輕烘焙師肇事逃逸，遭判刑9年定讞。3年之後，陳姓死者姊姊收到肇事顏女的親筆信。（摘自臉書：雅妃烘焙坊）

顏女因酒駕撞死陳姓年輕烘焙師肇事逃逸，遭判刑9年定讞。3年之後，陳姓死者姊姊收到肇事顏女的親筆信。（摘自臉書：雅妃烘焙坊）

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)