美國國務卿龐佩奧(Mike Pompeo)說，聯合國安理會將在下週表決美國所提出的「對伊朗擴大國際武器禁運」，主張繼續限制伊朗，不過一些外交官警告說，該措施缺乏國際支持 。

路透社報導，根據2015年在德黑蘭舉行的國際核協議(也稱伊朗核協議)，目前對伊朗的武器禁運將於今年10月18日結束，當時的決議是，只要伊朗遵守核協議的規定不研發核武，到武器禁運的到期日之後，就結束了國際對伊朗的武器禁運。

然而，美國總統川普在2018年退出了該協議，使得伊朗核協議是否還有效力成了國際法問題，伊朗認為美國退出是1個簽約國的行為，核協議仍然有效。

美國主張持續對伊朗進行武器禁運決定，不過安理會成員的俄羅斯與中國大陸已表示反對，並且在最後關頭會動用否決權。然而現在的情況是，安理會非常任理事成員也不一定會支持美國的做法，美國至少需要9票贊成，才能迫使俄羅斯和中國大陸使用其否決權，但是，美國可能連9票都爭取不到。(莫斯科與北京的代表就不必動用否決權了)

龐佩奧告訴記者：「美國正在安理會提出一項擴大對伊朗武器禁運的決議....我們提出的建議非常合理，這是正確的事。」

外交官們說，如果華盛頓試圖以自己的力量推動對伊朗製制，將面臨一場艱難、混亂的外交戰。

在美國的議案不通過以後，美國只能向安理會提出申訴，然後安理會就要在30天內，對此決議案進行2度表決，如果在截止日期之前，沒有提出解決方案，則原本的制裁案將重新實施，這就是所謂的突然回彈，美國可能希望這種結果。

一些外交官表示，美國的盤算是，將在8月底之前提交申訴，以確保在30天、9月結束前了結，因為俄羅斯代表將在10月擔任輪值理事會主席，到時受到的阻力更大。

(中時新聞網)