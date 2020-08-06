針對美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)即將訪問台灣，大陸媒體網紅胡錫進表示，美方不斷在台海問題上挑釁，但又不得不「切香腸」、小步走，根本原因是強化美台關係缺少道義。一旦台海局勢失控，中國大陸將是最不懼攤牌的一方，一個中國的道義優勢是打破軍事平衡的關鍵籌碼。

《環球時報》總編輯胡錫進微博上發文評論稱，上一次美國內閣成員訪台是2014年美環保署長麥卡錫，而美衛生部長在內閣的排序更靠前， 因此這次訪問對大陸而言更具挑釁性。

胡錫進指出，過去美國在派官員訪台保持克制，美1979通過《台灣關係法》，最近又通過《台灣旅行法》等一系列涉台法案，不斷挑釁中國大陸，美國務卿、國防部長、財政部長長、司法部長等份量最重的內閣成員都尚未在任內訪問過台灣，但美方的對台關係在往前拱，這個過程是多方挑釁，是向中方搞地緣政治施壓。因為沒有道義，美方不得不小步走「切香腸」。

胡錫進表示，台海局勢如果失控並走向軍事攤牌，美台的底氣都比中國大陸弱，除了大陸軍力已能在台海形成局部優勢之外，「一個中國」的道義優勢起了關鍵作用，大陸人民國家統一的堅定意志對美台是有強大威懾的。

他指出，川普政付想要通過製造中美緊張關係來拉升選情，但他也是不能做過頭的，一旦造成失控的中美台海危機，反而會打擊選情。所以這一次派出訪台的是衛生部長，疫情當借口。由此可見，美方一邊挑釁著，一邊有它慫的一面，它要有本事真敢玩大的，它就斷然與台灣建交、與北京斷交好了，它敢嗎？

胡錫進還說，做為美國對中強硬政策戰略的棋子，有可能把台灣引向其不可承受的災難。大陸的牌很多，包括軍事牌，而且很重要的是大陸在關鍵時刻出牌的意志遠高於美國。

(中時新聞網)