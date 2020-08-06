台中捷運綠線年底通車，市政府於8月7日將辦理初勘作業！市議員張家銨6日痛批說，日前完工啟用捷運「文心大業站」地下停車場內，指引標示都被膠布貼住，站外立牌仍是「水安站」舊站名，令人匪夷所思；交通局長葉昭甫說，站名公布後各界有不同想法，方在今年5月公布7座車站站名調整方案。

張家銨表示，先前網路上傳出「水安宮站」名稱照片，市府還「二度改名」，把今年5月改名「文心大業站」，再度改為「水安宮站」，還沒營運就浪費公帑。

交通局長葉昭甫曾說，修改捷運站名要牽涉機電系統、跑馬燈，改一個站名是整個機電系統都要調整，一站就要近百萬，要花不少經費。

張家銨指出，現在站名「一改再改」，不願意擴大公民參與、廣泛徵詢民意，寧可選擇坐在辦公室內制定政策，甚至放話恐嚇市民，導致站名在3個月內就「連改兩次」，這是錯誤施政方式造成浪費公帑；捷運站名命名過程必須嚴謹，因它是民意與地方脈絡展現。

張家銨說，過去也多次在議會質詢及提案，呼籲市府應儘速訂定台中市大眾運輸場站命名、更名及加註名稱的法規，以及參考台北市的做法，將公民參與及民間提案納入的機制，避免產生爭議，更落實政府公開透明、公民參與精神。

張家銨痛批，市府至今仍持續拖延，僅在上次議會會期結束前發出一紙公文表示，將在市議會下一次開議時提出辦法；屆時捷運綠線都已經初履勘完成準備通車，命名規則根本無法即時派上用場。

葉昭甫強調，因民眾對於「水安站」更名為「文心大業站」有不同看法，市府將遵循站名命名原則，目前比照台北市、新北市及桃園市，擬訂大眾捷運系統站名相關要點，將盡速提送審查；完成法規訂定程序後，若外界對於站名有任何更改建議，即可依要點處理。

(中時 )