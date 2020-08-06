詹永茂（左三）前往新營分局，親手將蛋糕送到員警手上。（台南市警察局提供／劉秀芬台南傳真）

甫接任台南市警察局長的詹永茂，第一次到台南服務，也是第一次在此度過父親節，以局為家的他，在父親節前夕特別訂購宜蘭知名觀光工廠的4000多份的年輪蛋糕，送給警局內、外勤全體員工，感謝所有為治安付出、犧牲家人相處時間的員警。

詹永茂今日特別親自前往新營分局偵查隊及中山路派出所，親手將蛋糕送到員警手上時表示，禮盒上貼著一張「初來乍到，感謝有您，守護台南，攜手同行」的祝福語。

詹永茂說，這16字代表他來台南的心情及期許，將全心全力投入治安工作，保護市民的生命財產安全，也衷心期盼全體同仁能夠上下一心，以維護社會安定為最高原則，為台南警政工作努力打拚。

有基層員警說，第一次收到局長贈送的父親節禮物，備感溫馨及感動，雖因工作關係無法於父親節當天陪伴家人度過，但會把這份心意帶回家分享。

據了解，詹永茂上任後，非常關心基層同仁應勤裝備欠缺的問題，另為鼓舞士氣，正進行規畫定期評選在各項警政工作上表現優良的員警，將利用每月局務會議時公開表揚及頒贈獎勵金，選在「88父親節」前夕贈送全體員工蛋糕禮盒，恰展現其視警如親，剛中帶柔的一面。

(中時 )