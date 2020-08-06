新北市永和仁愛公園內小音樂台因日曬雨淋，木頭材質地板出現腐朽、損壞，新北市議員連斐璠向市府爭取翻新改建。（連斐璠提供）

新北市永和仁愛公園內的小音樂台是永和唯一街頭藝人的合法表演場所，但地板為木頭材質，日曬雨淋出現腐朽、損壞等情況，新北市議員連斐璠向市府爭取80萬經費維修，不僅地板改為有止滑效果的「塑木地板」，觀看區也一併整修，創造更好的展演空間。

根據新北市文化局資料，永和仁愛公園內的小音樂台是永和唯一街頭藝人的合法表演場所。連斐璠指出，該公園也是永和唯一的大型公園，周末期間人潮眾多，小音樂台幾乎周周有活動，使用率相當高。

「民眾常抱怨地板長青苔、太滑！」連斐璠說，服務處位於仁愛公園旁，常有民眾到服務處抱怨，她邀集永和區公所等單位前往現場會勘，再跟市府爭取80萬經費重新翻修。

此外，除了將原有的木頭地板換新成「塑木地板」外，同時也在觀看區加裝地板，該地板除了有防滑效果外，墊高式設計也不易讓雨水淤積，快乾舒適、保持涼爽通風。

連斐璠也提及，永和僅有1處街頭藝人合法的表演場所相當可惜，但由於永和區人口稠密，若貿然在其他處新增表演場所，可能會影響到周圍住戶，因此，努力維修好唯一的表演場所是當務之急，小音樂台翻新工程已於日前完工，表演者及觀眾都可以有更好的舒適空間。

(中時 )