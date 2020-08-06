藝人澎恰恰6日召開記者會，宣布自己因積欠2.4億元債務不得不宣告破產，並坦承曾向地下錢莊借貸，但並未受到暴力討債。刑事局聞訊主動聯繫澎恰恰的經紀公司，詢問是否要報案，但對方僅低調表示目前澎的人身安全無虞，所以暫時不須報案，但警方仍將主動了解相關案情。

澎恰恰借高利貸負債2.4億 謝晨彥：人急找錢智商會降低

澎恰恰今年4月曾向刑事局報案，指遭到詐騙180萬元，澎當時表示，去年因拍片需要資金調度，10月透過友人認識一名自稱姓陳的男子，陳男向他佯稱可幫忙借貸1000萬元，但需先支付手續費及仲介費180萬元，他信以為真，遂先開立了180萬元支票付款。

澎恰恰待支票遭兌現後，發現陳男多次藉故推諉，或稱資金馬上到位，遲遲未交付千萬借款，甚至在11月中旬聯絡電話停用斷訊，人也消失無踨，澎恰恰才驚覺遭到詐騙。

檢警追查發現，該名嫌犯的真實身分是25歲吳姓男子，其聯絡手機及支票存入的銀行帳號都是人頭帳戶，刻意隱瞞真實身分，6月17日將吳嫌及另一名接應的32歲李姓共犯逮捕到案，查扣到犯罪聯絡用手機、空白本票、存摺及相關贓證物。

檢警調查，吳嫌、李嫌都是地下錢莊的外圍業務，據了解，嫌犯供稱該筆180萬元，其實是澎恰恰歸還先前積欠錢莊的部分款項，雙方的認知與澎的說法完全不同。

北市大同分局今年初偵辦四海幫經營的地下錢莊時，也赫然發現澎恰恰是借款人之一，10天為一期，月息高達60分，因此傳喚澎到警局說明，澎向地下錢莊借錢、甚至謠傳遭受暴力討債的消息才曝光。

據了解，澎恰恰可能不只向一組地下錢莊借貸，且利息都是20分起跳，澎恰恰雖已還了數千萬元債務數次，但仍無法還清，據傳最近又有一筆上千萬元債務即將到期，所以澎才會出面，希望用協商的方式與債主們談妥未來的還款計畫。

(中時 )