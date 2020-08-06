時代力量原任黨主席徐永明因被檢方聲押，法院裁定以80萬交保，時力的台北市議員黃郁芬、林穎孟昨（5）日傍晚宣布退黨。前實力主席團主席、作家馮光遠在臉書表示，他早在2017年就退黨了，「被先知！」

徐永明日前由台北地院裁定以80萬元交保，時力要求徐永明，須在昨日下午5點前至黨部說明。徐永明則在下午3時左右，透過助理對外表示退黨。根據《中國時報》記者報導，原代理主席邱顯智證實，徐永明已完成退黨手續，因此不必到紀律委員會說明。

時力的台北市議員黃郁芬、林穎孟昨（5）日傍晚亦宣布退黨，終結時力在台北市議會的最後2席。黃與林飆淚砲轟黨內有人用匿名抹黑的放話方式逼她們退黨，雙重標準、黨同伐異，從沒改變過。

黃郁芬痛批，每次有人離開，黨中央都說要改變檢討黨內文化，要尊重不同聲音；但每次都雷聲大雨點小，她們如今被抹黑，黨卻仍毫無作為，那她繼續留下來有何意義？

而曾經擔任時代力量前主席團成員的作家馮光遠在臉書分析，時代力量黨其實當初是有理想的，後來，成為國運昌隆黨。他還是識相點趕快自己滾，結果一滾，滾出個委員長的頭銜，「馬的，被先知！」

他解釋，他早在2017年就退黨，時代力量主席團的其他成員們，洪慈庸、黃秀禎、林昶佐、林郁容、林峰正，後來也都退黨了，所以他（馮光遠）現在的頭銜是：「時代力量退除役官兵輔導委員會委員長」，大家可以叫他「委員長」。

馮光遠也強調，時力現在由邱顯智這種質感的人帶領，大家放心。哪天國運昌隆再起，到時再跳船不遲！

(中時新聞網)