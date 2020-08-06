台灣世界展望會邀請社會大眾關懷當地脆弱兒童的生存危機，捐款響應世界展望會飢餓三十貝魯特大爆炸緊急救援行動。（展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請社會大眾關懷當地脆弱兒童的生存危機，捐款響應世界展望會飢餓三十貝魯特大爆炸緊急救援行動。（展望會提供／林良齊台北傳真）

黎巴嫩貝魯特港口發生的大爆炸已超過數千人受傷，死亡人數持續攀升，預估達30萬人無家可歸，直徑2英里內都能見到破碎的玻璃及殘垣，大量建築物遭到摧毀，眾多受傷的人口也使得當地醫院爆滿，預估將有超過50萬人需要人道緊急救援。世界展望會針對受爆炸影響的最脆弱家庭及孩童發放糧食、生活所需物品及清潔衛生物品等基本需求，並提供暫時庇護及房屋修繕服務，對於受害的兒童也給予緊急的心理急救，緩解其因爆炸所造成負面反應。

貝魯特大爆炸使脆弱家庭兒童陷入經濟、醫療等生存危機。過去三年黎巴嫩經濟危機持續惡化，對於，每天要吃飽已成為一大挑戰，而近期確診人數攀升的新冠肺炎，也對當地醫療系統造成重大壓力。黎巴嫩世界展望會會長漢斯貝德斯基表示，貝魯特港是進口物資的主要入口點，港口受損後，將會直接影響所有黎巴嫩人民的生活。最弱勢的族群，包括難民在內，會受到很嚴重的影響。

世界展望會已在黎巴嫩服務45年，提供當地脆弱家庭、以及來自敘利亞的難民家庭與兒童最適切的服務。目前針對受爆炸影響脆弱家庭及兒童發放糧食、生活所需物品及清潔衛生物品等基本需求，並供應暫時庇護及房屋修繕服務，對於受害的兒童及家庭給予緊急心理急救，緩解其因爆炸所造成負面情緒。黎巴嫩因地利之便，長期以來為收容敘利亞難民的主要國家之一，此次首都貝魯特面臨爆炸的重創，將危及當地的脆弱兒童以及敘利亞難民兒童。

展望會邀請社會大眾關懷當地脆弱兒童的生存危機，捐款響應世界展望會飢餓三十貝魯特大爆炸緊急救援行動。捐款可洽02-2175-1995或展望會官網。

(中時 )