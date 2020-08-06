一名年過6旬的王姓女子，15年前接受腰椎手術後卻又復發，在3個月前再度手術後，發現下肢更加無力，以助行器行走便會下肢麻痛，對身體狀況極度灰心。另一名75歲鄭姓女子因極度背痛，走路及上下床均極不便。兩人找上新仁醫院脊椎外科醫師張辰光，透過非侵犯方式，改善身體狀況。

許多民眾如有頸椎、腰椎病痛，相當害怕開刀手術的方式醫治，張辰光蒐集了上百名屬於頸椎、腰椎的病例，打破過去傳統的觀念上需要接受手術者，改施行有系統的非侵犯性治療模式。

張辰光從2015年2月至2019年9月收集了102名年齡26至88歲的患者案例，其中男女比為44比58，頸椎問題者35例、腰椎64例、胸椎3例。所有人接受3階段的非侵犯性治療，統計有92％的病患達到理想治療效果。

張辰光指出，3階段治療第1步是須經詳細的檢查及治療評估，並且灌輸正確的脊椎保養觀念：如正確的站姿、坐姿、睡姿、抬物姿勢、避免負重、生活壓力之緩解、體重之適度控制等。第2階段則為體外震波的治療（ESWT），若仍未獲得效果，則展開第3階段脊椎硬膜外注射治療。

由於大多數人皆畏懼脊椎手術，更別提手術可能的併發症，張辰光表示，雖然在有經驗的外科醫師於適當拿捏其適應症下，已可使手術危險性降低，但有些年長者接受手術時也會承受更多的風險或是不可預期的手術效果。張辰光認為，如何能有更好且不需要手術的治療方式，並提升患者生活品質，也是他臨床工作的目標。

(中時 )