新北市警察局6日舉辦「CSI偵探體驗營」，透過闖關方式將鑑識科學生活化、趣味化。（葉書宏攝）

新北市警察局6日舉辦「CSI偵探體驗營」，透過闖關方式將鑑識科學生活化、趣味化。（葉書宏攝）

新北市警察局6日舉辦「CSI偵探體驗營」，活動中安排「鑑識科學講堂」PK活動。（葉書宏攝）

新北市警察局6日舉辦「CSI偵探體驗營」，活動中安排「鑑識科學講堂」PK活動，新北市長侯友宜（中）出席頒獎。（葉書宏攝）

新北市警察局今（6日）舉辦「CSI偵探體驗營」，活動名額150名孩童，一開放報名即秒殺，今年特地與新北市家扶中心合作，邀請家扶孩童一起同樂，警察出身的市長侯友宜到場勉勵「要應用所學知識多幫助他人！」孩童們則熱情回應「明年還要來！」

警察局舉辦「CSI偵探體驗營」今年邁入第5屆，利用實作、闖關活動方式將鑑識科學生活化、趣味化，其中「鑑識科學講堂」邀請網紅「阿神」擔任一日鑑識教官，帶領學童組隊競賽，了解指紋、DNA、測謊、鞋印、微物與槍彈等跡證對於偵辦刑案的重要性。

值得一提，現場擺設犯罪預防、反毒品、反霸凌、反貪倡廉、交通安全、婦幼安全及防身術體驗等宣導攤位，展示特殊警用裝備、警用大型重機車，供孩童近距離體驗。

此外，請來超人氣「警犬隊」與孩童互動並示範緝毒犬毒品偵蒐技能，另安排體驗本局引進美國先進的六角形五螢幕「情境模擬應變射擊訓練場」，學習警察團隊合作互相掩護射擊的重要性。

侯友宜表示，每年的CSI體驗營都受到許多小朋友歡迎，往往開放報名就秒殺，今年邀請家扶中心和警眷的孩子一同參與，體驗警察藉由鑑識、偵查等方式替被害者伸張公平正義的過程，讓他們了解破案所需要的科學知識，更讓警眷的孩子更了解家人的工作。

侯友宜也分享說，當刑警很有挑戰性，鼓勵孩童們未來可以加入警察行列，一起保衛民眾生命財產安全。

新北市警察局長陳檡文表示，本次活動最主要讓社會大眾了解警察不只有打擊犯罪的嚴肅形象，也有一顆剛柔並濟的心，主動投入社會公益活動，關懷需要幫助學童，也希望透過拋磚引玉的方式，引起各界響應，將資源投入需要幫助的對象，以擴大公益成效。

(中時 )