桃園市審計處因為往年報告內容多為指正市府缺失，今年卻鮮少指正，市議員輪番批評。同為民進黨的民代蔡永芳都說，今年是審計處報告「最客氣的一次」，他以報告中，指點的部分「字比較小」，大家才沒注意到，建議以後多寫點缺失。市議員黃婉如也火力全開，批評審計處是幫市府包裝、政令宣導，直言「實在被弄糊塗了。」

桃園市長鄭文燦緩頰，他說，預算由議會審查，決算則是審計處審查。而審計並不是以寫壞話為目標，應該是以預算效率來評估。他也說，有一年審計處引述的是錯誤資料，因此他也要求局處長要親自看過行政機關回覆審計處的回答。他說，上任6年來，感謝審計處提供的意見，作為行政單位自我檢討的依據，但也希望審計的過程，要有正確的數字。

不過市議員針對審計處檢討市府缺失太少很有意見，連同為民進黨的民代蔡永芳都說，審計處今年是「最客氣的一次」，他以報告裡面「字比較小」形容大家看不到缺失。他建議，以後好話別寫太多，「否則以為你是執政黨，好像怪怪的。」

市議員黃婉如則火力全開，她批評審計處是幫市府包裝、政令宣導，直言「實在被弄糊塗了。」她說，看到報告實在相當失望，因為報告裡面幾乎沒有找到市府施政的缺失，只是在歌功頌德，更是歷屆歷任審計處報告中，最偏頗的一次。黃婉如表示，審計處應該是幫議會、議員監督市政，而不是幫市府講好話。

審計處報告中，唯一提到市府3重大違失報請監察院共3件，包含楊梅體育園區開發計畫、龍潭區公所辦理龍潭綜合行政大樓新建計畫、原住民實驗高中興建計畫，鄭文燦說明，前兩者牽涉到升格前沒有編列預算、升格前連代表會都規畫進去問題，因此進度才會延宕。原住民實驗高中則是教育部對於都會設立原住民有意見，才會檢討。

(中時 )