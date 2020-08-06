新冠肺炎疫情一波未平一波又起，外貿協會自8月起陸續於YouTube頻道進行線上研討會，預計13日邀請以色列三位重量級新創推手分享「以色列如何以科技面對全球挑戰」，從以色列新創生態、優勢領域到實際應用，深入剖析以國抗疫成功的關鍵力量。

三位新創推手包括Start-Up Nation Central策略合夥人Mr. Eliran Elimelech、最大創投Pitango策略夥伴主管Ms. Ayelet Tako及AI晶片新創公司Hailo商務開發副總Mr. Liran Bar。

貿協指出，以色列當局在2月底疫情尚未全面爆發前便迅速反應，積極透過邊境管制及限制不必要的活動控制疫情，應變得當得到英國智庫Deep Knowledge Group「全球最安全國家」排名的高度肯定。

此外，以色列成功抗疫除了長久以來的危機意識外，深厚的科技能量也是主要原因；除了特拉維夫在科技中心三個等級中屬於最高等的「重量級」，與矽谷、紐約齊名。尤其未來科技發展動力的人工智慧，以色列擁有近400家AI新創企業，僅次於美國和中國，居世界第三。以色列優勢為軟體，而台灣則以硬體製造為強項，若加強兩國產業創新研發合作，將可帶來相輔相成的雙贏效果。

(工商 )