屏議會臨時會倒數 學校冷氣相關墊付案仍擱置 19:002020/08/06 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 學校冷氣裝設議題，外界持續關注屏縣府墊付案能否順利過關。圖為學生以電扇消暑。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌日前宣布全國國中小學教室2年內將班班有冷氣，中央也撥款2000餘萬元讓屏東縣政府進行電力設施改善，但屏東縣議會臨時會中，相關墊付案仍遭「擱置中」，7日是這次臨時會最後一天，擔心若再拖下去，恐將影響明年裝設冷氣期程。 據了解，有議員對相關條文有意見，仍持續與縣府溝通中，還有1天時間，外界持續關注明日是否能順利過關。 (中時 ) #臨時會 #冷氣 #國中小 #屏東縣 #墊付案 #議會臨時會 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍綠委收賄遭收押 他列2事斷言：陳其邁選情將受衝擊 08:502020/08/06 政治 櫃買今審議會討論意德士科技上櫃案 09:342020/08/06 財經 女嬰下面多一根！產婦大崩潰 醫尷尬：小鳥飛回來了 10:522020/08/06 生活 怕黨職不保 蘇震清曾求別押我 04:102020/08/06 社會新聞 國家人權會 高涌誠兼任副主委 04:102020/08/06 政治要聞 建管處索賄案 處長降調主祕 04:102020/08/06 地方新聞 財長坦言 公銀感受政治壓力 04:102020/08/06 政治要聞 吳卓源陳芳語合唱〈Better〉詮釋姊妹情 04:102020/08/06 娛樂新聞 保德信出售案 卡關 傳第一金不追價 台新金出線機率大增 04:102020/08/06 金融．稅務 李厚慶未利益迴避 故宮解聘「綠色評委」 15:582020/08/06 生活 寶島熱門新聞 打死不願入境普篩 陳時中終於說原因 - 生活 颱風醞釀！周日變天 氣象專家：防劇烈天氣 - 生活 當地人怒了！帶爸媽去台東4日遊沒半句好話 女兒氣炸「沒下次了」 - 生活 新科立委最新民調出爐 第一名居然是她 - 政治 根本只是怯戰神！賴品妤怒轟黃國昌：秋什麼秋？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。