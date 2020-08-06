行政院長蘇貞昌日前宣布全國國中小學教室2年內將班班有冷氣，中央也撥款2000餘萬元讓屏東縣政府進行電力設施改善，但屏東縣議會臨時會中，相關墊付案仍遭「擱置中」，7日是這次臨時會最後一天，擔心若再拖下去，恐將影響明年裝設冷氣期程。

據了解，有議員對相關條文有意見，仍持續與縣府溝通中，還有1天時間，外界持續關注明日是否能順利過關。

(中時 )