看準「香料皇后」香草的商機與前景，位於桃園新屋的農業改良場自2007年引進香莢蘭，力拼國內自主生產，目前栽種面積約10公頃，一年可生產4至5千公斤，量產時甚至能取代5成的進口量，產值高達1.2至1.5億元。歷經5年研發，農改場推出加工新技術，能縮短製程時間、提高香草醛含量，「1支就能抵2支進口香草莢」。

香草是國人生活中常見的香料作物，萃取自發酵過後的香草蘭果莢，只要幾滴就能讓食物香氣有所提升。通常，香草受粉、成熟到加工需耗時超過1年，耗費時間、人力甚鉅，但農改場研發出香草莢發酵機、改善加工製程後，不僅縮短加工製程時間，香草醛含量還高達2.5％以上，超過國際合格標準，品質不落人後。

農改場副研究員葉志新指出，2015年美國宣稱不使用人工色素和香料後，天然香料的需求增加，但生產速度卻無法跟上，是香草價格昂貴的原因。此外，由於香草的採收季為12月到隔年2月，北部地區容易碰上連續降雨，只能在室內進行發酵、乾燥，農改場研發發酵機後，製程變因穩定，也連帶提升品質。

目前國內香草莢生產分散於各地，又以高屏最為密集，不少農民受到香草莢極具外銷潛力、經濟價值的影響，紛紛想搭上這股風潮。立委湯蕙禎5日也帶領桃園、苗栗共40位農友前往農改廠參訪，除了驚嘆加工新技術外，也火速評估後續栽種事宜，思考如何經費挹注與連結經銷網絡。

(中時 )