新北市長侯友宜、彰化縣長王惠美6日合體，共同簽署「彰化優鮮新北優先」農業交流備忘錄；會中侯友宜宣布，未來彰化縣領有3章1Q的農產品，可在新北果菜市場擁有優先拍賣權，並優先上架新北希望市集、新北真情食品館等多元銷售通路，盼展現新北、彰化好友誼，也促進兩地經濟發展。

今記者會在新北市府6樓大禮堂登場，彰化縣農業處、彰化縣各級農會、各果菜市場及彰化青農共同北上，拜訪新北市府市政團隊，侯友宜、王惠美除了簽署農業交流合作備忘錄外，也共同宣傳即將登場的「新北河海音樂季」、「彰化王功漁火節」2大盛事。

侯友宜致詞表示，新北市約有85萬彰化縣鄉親，彰化縣是農業大縣，不管是水果、農產加工品還是漁獲品，品質都非常優良，需要廣大消費群支持與購買，新北市的402萬人口就是最大消費能量，盼透過兩縣市合作，拓展農民銷售管道，進而帶動台灣農業發展。

「彰化縣農產品優先拍賣！」侯友宜說，這次合作有4大主軸，首先彰化縣領有3章1Q的農產品，未來在新北果菜市場有優先拍賣權，也可優先上架新北市希望市集、新北真情食品館等銷售通路，盼讓彰化農產品增加曝光度，也能賣出更好價格。

侯友宜指出，除了農產合作外，兩縣市也推動觀光交流，即將登場的彰化王功漁火節，今年提供30組、共180名烤蚵名額給新北市民；新北市音樂盛事「河海音樂季」也提供優惠，只要是彰化縣民造訪，即可獲得深澳漁港七夕情人節「鎖定終生」的愛心鎖及烤小捲名額。

王惠美則說，侯市長從基層一路做到首長，非常接地氣，去年4月她北上向新北市的捷運建設、城鄉發展取經，很有成效，新北、彰化雖距離100多公里，但彰化是農業大縣、新北是消費大縣，相信透過合作計畫，建立彰化品牌優質形象，打造更暢通的行銷路線。

(中時 )