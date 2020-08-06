江翠北側重劃區規劃多年，單元A~F區推案遍地開花，G區僅有零星建案興建，尚未有建案銷售，今日新濠建設機構董事長蔡家福出席「新濠一川」公開記者會表示，「新濠一川」是G區首發銷售個案，規劃22~57坪，對地段相當有信心，每坪60萬元不是問題，並邀請律師公開見證，宣告「真心不二價」、「律師見證」誠信銷售精神。

「新濠一川」基地位新北市板橋區田單北街與懷德街201巷口，蔡家福表示，該案位板橋文化路、雙十路商圈市中心、5.7公里水岸綠帶第一排，面積達833.6坪，規劃地上26樓、地下4樓，共137戶，戶戶3.6米，設計22、36、50、57坪，今日正式公開銷售，價格從每坪59萬元均價開始，預計3個月後調價至60萬元，且未來還會繼續上調，預計年底準備動工。

蔡家福指出，「新濠一川」潛銷1個月期間吸引300組民眾預約，今日將正式公開銷售簽約，對於買氣相當有信心。至於新濠建設機構、富都新機構今年推案，蔡家福表示，包括銷售中的「新濠漾」、「富都新庄」以及新推出的「新濠一川」等，共有百億推案量，明年在麗水街也會有精華案釋出，相當看好後市。

「新濠一川」邀請金以容聯合建築師團隊、結構權威張盈智、設計巧手王勝正、燈光美學袁宗南、園藝巨擘解子建打造。由於基地鄰近音樂公園，是1998年由「大同水上樂園」改建的萬坪綠地，接待會館規劃「水舞足蹈」廣場，讓板橋新舊世代重溫美好記憶，公開首日也邀請新北市家扶中心的小朋友們前來戲水，貼心提供精美衣物讓家扶中心的小朋友們更換，在「水舞足蹈」廣場共享歡樂仲夏時光，同時捐贈10萬元予新北市家扶中心，希望能扶助更多弱勢家庭。

「新濠一川」接待會館規劃「水舞足蹈」廣場，讓小朋友開心戲水。(葉思含攝)

(中時新聞網)