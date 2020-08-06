中部多個醫團及環團，6日抱著七里香、茉莉及黃梔花，邀請民眾及各黨派，參與8日的「88台中抗暖化、反空汙、顧健康遊行」表示現場將送出1000株苗木，大家一起種樹，幫地球排碳。（黃國峰攝）

中部多個醫團及環團，6日邀請民眾及各黨派，參與8日的「88台中抗暖化、反空汙、顧健康遊行」骨科專家王校醫師指出，空汙會造成骨質疏鬆、髖關節膝關節退化更快。（黃國峰攝）

中部多個醫團及環團，6日邀請民眾及各黨派，參與8日的「88台中抗暖化、反空汙、顧健康遊行」一隻邊境牧羊犬也掛上標語，邀請民眾也可帶著自己的寵物參與。（黃國峰攝）

中部多個醫團及環團，6日邀請民眾及各黨派，參與8日的「88台中抗暖化、反空汙、顧健康遊行」大家一起來「顧」台灣。（黃國峰攝）

醫團及環團將於父親節下午舉行「88台中抗暖化、反空汙、顧健康遊行」台灣健康空氣行動聯盟等團體6日舉辦誓師大會，數個醫團及環團齊聚，邀請民眾、醫界走出來，喊出無煤中火護台灣救地球，於市政公園排字後，遊行抵行政院中辦，向執行長蔡培慧遞陳情書，並送出1千株苗木給遊行民眾。

多個醫團代表，6日輪番發言，指出空氣汙染對動植物、氣候的連鎖影響，現場有家貓及老邊境牧羊犬也分別掛上抗議標語牌，而中火燃煤、中龍鋼鐵是中部二大汙染源，呼籲台中市政府 盡快訂定新版的空汙自治條例擴大管制。

骨科專家王校醫師更提出新的研究指出，免疫細胞會發動消滅由空氣中進入人體的微粒，進而產生一連串的發炎反應，有害微粒進入人體之後，也會到達骨頭本身及骨髓、關節滑液膜和關節腔， 因此PM2.5會破壞骨小梁造成骨質疏鬆，之後會造成骨折壓迫到神經，甚至失能。在空氣不好的地方跑步髖關節膝關節退化更快，最後就要開刀換人工關節，空污更會加重類風溼性關節炎的嚴重性，加重包括紅斑性狼瘡炎在內的自體免疫疾病。

台中市診所協會副理事長曾崇芳醫師表示，希望大家能夠積極地參與這次遊行，並且是透過遊行留下自己的心 聲。亦呼籲大家在遊行當天能帶上自己的父親參與當作是運動，為今年的父親節和增添一層更深的意義。

爭好氣執行長岳祥文表示，台中空污來源不是只有中火，中市第二大固定污染源中龍鋼鐵也應該啟動產業轉型，每年減少生煤使用量5％，不讓褐色企業繼續毒害民眾健康。 政府《不該拿台中市民的健康，換中龍的鈔 票》呼籲台中市政府盡快訂定新版的空污自治條例擴大管制中龍鋼鐵，讓市民的健康更有保障。

葉光芃醫師指出，空氣汙染毛小孩也受害，美國腦神經學者Lilian Calderon-Garciduenas最早就是從霾都墨西哥城的40隻流浪狗研究發現，牠們腦部已出現斑塊，為阿茲海默症的典型病理表現。最後會出現行為改變，不再認識自己的主人 。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，8日將有2個集結點，首先眾人3點在市民廣場集合後，騎ibike到第二個點，預計3點半到達市政公園後，眾人排出「NET 0 CARBON」（淨零碳排）排字，便出發往行政院中部辦公室遊行，向執行長蔡培慧遞出陳情書，也準備1000株苗木送給遊行民眾，分別是七里香（140株）、茉莉（495株）及黃梔花（265株）等，邀請大家一起種樹，幫地球排碳。

葉光芃強調，8月8日當天，將在市政公園排出黃色的「NET」白色的「0」及紅傘排出「CARBON」字樣，許下2020年對未來的願景「台灣2050年淨零碳排」也呼籲中部各黨派、新竹以南到雲林的10名縣市長，大家不分黨派，都能來與民眾一同來參與愛地球的遊行。

(中時 )