警政署8月3日投入581名「無毒校園」專任警力至各縣市。（黃婉婷攝）

新興毒品多以咖啡包形式流通，也會偽裝成果凍、軟糖及果汁。（黃婉婷攝）

若青少年誤食「偽裝良好」的新興毒品，下場恐不堪設想。（黃婉婷攝）

中壢副分局長、查緝組長洪漢周說，俗稱「笑氣」的一氧化二氮是青少年使用最猖狂的毒品。（黃婉婷攝）

隨著吸毒年齡下降、新興毒品型態多變，警政署8月3日投入581名「無毒校園」專任警力至各縣市，桃園市共分派92員，其中各有14位加入中壢、桃園警分局組成專案查緝組。中壢警分局6日於興國派出所舉行「中壢查緝組」揭牌儀式，正式宣告成立毒品查緝中心，宣示保衛青少年的決心。

2020年1月至8月6日，桃市警局已查獲總重6280.88公克的各級毒品。其中，新興毒品多以咖啡包形式流通，也會偽裝成果凍、軟糖及果汁，不少年輕族群受到好奇心驅使，便不小心誤食或濫用。查緝組集結保大專案警力、偵查隊肅毒小隊、派出所查毒菁英共22位，兵分三路進行情資整合、監聽監視與毒品查緝，尤其針對「網路」方面，進行加強搜索。

中壢副分局長、查緝組長洪漢周表示，除了新興毒品外，俗稱「笑氣」的一氧化二氮是青少年使用最猖狂的毒品，便宜又容易取得，來源通常是工業用笑氣，因為販賣的業者沒有法律責任，食用者也僅以《社會秩序維護法》開罰2到3千，實在不痛不癢。幸虧環保署出手，未來非法提供工業用笑氣，將面臨最高罰1千萬元，處7年以上或無期徒刑。

主任檢察官邱文中說，目前打擊犯罪的中心在於源頭，只要製造、運輸或販賣1到4級毒品，根據最新的《毒品危害防制條例》，這些人將面臨更高額的罰金，以及更重的刑責，期望做到用重罪重罰的原則，遏止毒品上游的作業。

中壢分局長劉印宮指出，未來將會結合校園與地檢署，打造完善的緝毒網，將針對校園周邊易染毒場所加強臨檢。同時，建議家長多向警方了解新興毒品的型態，以防家中孩子不小心染毒，倘若發現相關情事，也務必主動通報。

(中時 )