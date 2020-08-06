王渝屏（左起）、劉主平、姚亦晴在片中是同一個小圈圈的朋友。（双喜提供）

追隨高中學生最愛使用IG反映現在的動態與心情，新片《哈囉少女》發揮宣傳創意，設計了一款免費的IG濾鏡，測驗你是人氣王、牆頭草、邊緣人、傻白甜還是人氣王，也吸引演員們紛紛在限時動態發布自己的測驗結果。

在片中相敬如冰的王渝屏與陳怡叡，玩出的結果不約而同都是風吹兩邊倒的「牆頭草」角色，戲中的人氣王林輝瑝則玩中「傻白甜」，自拍照片竟也非常吻合這個好傻好天真的描寫，自帶笑果。

宋柏緯、劉主平則跟戲中角色很相近，玩出了「邊緣人」結果，劉主平還開心標注「邊緣就是讚」，電影裡心直口快的姚亦晴則玩中了「人氣王」結果，還點名阿Ken（林暐恆）也來玩，而玩中「人氣王」的阿Ken更不忘趁機提醒自己導演主演的電影《練愛iNG》Netflix 上線日也跟《哈囉少女》上映日期一樣，都是6日。濾鏡效果可至双喜電影 IG（@arhfilm）「哈囉少女87測驗」免費使用。

另阿Ken原本也幫《哈囉少女》熱心獻聲配音，聲援不露臉的教務處廣播老師當作彩蛋，導演王威翔表示當初在製作聲音後期時，遇到正為《練愛iNG》做後期的阿 Ken，同為新手劇情長片導演的兩人惺惺相惜，更大方地義氣獻聲配教務處廣播老師一角，但可惜最後從近兩小時的片長精縮為目前版本時，忍痛剪掉該場戲，也讓王威翔對阿 Ken 感到非常不好意思。

(中時 )