南投縣109年模範母親及父親表揚大會，合併於父親節前夕舉行，6日在溪頭米提大飯店擴大聯合辦理，包括高齡97歲的林陳娥等16位全縣模範母親，及95歲張映川等15位全縣模範父親，風光走上星光大道進場，並逐一接受表揚，場面歡樂又暖心。

6日在溪頭米提大飯店舉行南投縣模範父、母表揚大會，南投縣副縣長陳正昇、立委許淑華及南投縣內多位鄉長皆到場祝福，也逐一般發賀匾、血壓計禮品給每一位模範母親及父親，讓辛勞一生的模範父母度過難忘的祝福之旅。

陳正昇表示，今年模範母親及父親依循往例，由各公所推薦，共選拔出16位模範母親及15位模範父親，共31名模範母親及父親，誠摯地祝賀得獎的模範父母，並獻上最高的敬意。

溪頭米提大飯店長年秉持回饋、關懷社會，舉辦各種公益活動，長年贊助敬老與父、母親節表揚活動，喚起民眾對於親情的重視。此次在表揚活動前夕，以五星級飯店規格免費招待所有模範父母親食宿，向偉大的父母致敬，也感謝父母扛起家庭重擔。

全縣模範母親中最高齡的是自竹山鎮97歲林陳娥女士，出生於貧困家庭，育有2男1女，先生於日據時代受徵召當兵30歲即病故，她含辛茹苦教養子女成為社會中各行業翹楚。

另名最高齡的模範父親自水里鄉95歲張映川先生，38年隨國民政府來台以少尉退伍後考取通過行政人員轉服公職，任職水里鄉公所直到退休，是大時代變遷的活見證，子孫們也各闖出屬於自己的一片天，承歡膝前共享人倫之樂。

(中時 )