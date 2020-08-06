台中市議會前議長張宏年及兒子市議員張彥彤全家人鉛中毒後！國民黨前台中市主委陳明振之妻，也因乳癌調理身體到盛唐中醫診所看診，吃中藥調理身體，可能因此鉛中毒。前台中市長胡志強家人也曾到盛唐中醫看診，胡志強說，全家吃的中藥並未有身體不適。

陳明振指出，1年多前他和妻子到盛唐中醫診所，由院長呂世明看診，呂世明一把脈就告知是「癌症3期」，吃中藥調理身體；每周門診1次，掛號費100元、藥材自付額900元，剛開始吃一陣子妻子狀況有好轉，但這1、2個月來卻有腹痛等症狀，看很多內科醫師，這兩週更是吃不下飯。

陳明振從報章媒體報導得知，張宏年全家人中毒；他的妻子症狀與張宏年相類似，本週一才到醫院抽血化驗5日得知結果，竟同樣是鉛中毒，且體內鉛含量高達95.32單位，比張彥彤議員的88單位還高；藥材檢驗尚未出爐，等明確數據出來後，他會跟張宏年與其他中毒者商議後續該如何處理。

前台中市長胡志強說，多年前是他女兒先去看這家中醫覺得效果不錯，後來他太太身體需要調養，也去這家中醫診所調養，連他都有去看過診；家人都沒有不適的症狀，也沒有感到身體不舒服，大家都說這個醫生醫術高超，他沒有感覺到任何別人的問題，所以對這個醫生還是很感謝。

胡志強表示，有好朋友建議他與家人要去做檢測，如果有需要他會與家人去驗血，保障健康安全；但目前他與家人沒有任何不舒服或者中毒症狀。

(中時 )