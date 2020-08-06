苗栗市98歲老婦外出散步因不熟悉路況，走了近4公里，體力不支暈倒在南苗市場，警方獲報後到場協助救援，經連繫救護人員，初步檢傷幸無大礙，並護送老婦安全返家。

苗栗警察分局南苗派出所警員徐千田、張弼閎接獲市場店家報案，指稱南苗市場有一名老婦不明原因倒臥路旁。警方到場發現老婦臉色蒼白倒臥路邊，頭部左側還有受傷血跡，立即上前關心，並聯繫救護人員到場救援。

警方表示，老婦上午從家中外出散步，沿路就走到市場後因體力不支暈倒，頭部撞擊到路面，幸好路人及時發現。救護人員趕赴現場初步檢傷、包紮，老婦身體無大礙，警方將婦人帶回勤務處所，並提供因水及麵包，再以警政查詢系統查詢老婦住家資料後，護送老婦安全返家。

苗栗警察分局長賴銘助表示，同仁第一時間發揮同理心，關心老婦身體狀況並迅速聯繫醫護人員到場處理，避免可能的危險，為民服務精神殊值嘉許，同時呼籲家中如有長者要外出散步最好陪伴同行，若發現身體不適時應找適當地點或處所暫時休息，無需驚慌，也可以請警方或醫護人員前往協助。

(中時 )