李政宰拍動作場面傷及左肩，卻堅持忍痛拍完全片。（采昌國際多媒體提供）

由黃晸玟、李政宰、朴正民主演的動作電影《魔鬼對決》，其中飾演冷血瘋狂殺手的影帝李政宰，在片中連換9套潮服，幾乎每次出場都換造型，挑戰「南韓影史最潮殺手」，尤其在現有的南韓黑幫電影當中，殺手角色很多，但他飾演的角色最大特色就是「造型」。

李政宰用緊抓目光的服裝與紋身，細膩展現出角色的獨特面，更親自參與造型設計討，。他對此表示：「當我親眼看到電影時，也感覺到『啊，好像還不錯！』」而他在片中的多變造型，更讓觀眾笑稱：「好像有看到G-Dragon的錯覺。」

不僅如此，現年47歲的李政宰更被工作人員稱為「練習中毒者」，在近5個月的拍攝期間，他徹底管理自己，並練習各種武打動作。尤其不用替身，每天拍攝結束後，還會跟武術團隊一同練習下次要拍攝的動作，然後再獨自進行個人練習。

不過他的拼命三郎精神，也讓他在拍動作戲時傷及左肩。他對此透露：「去當地醫院拍了核磁共振，說要動手術，但因為拍攝日程非常緊密，所以直到電影拍完都還沒接受手術。」據悉，他打算在Netflix原創劇《魷魚遊戲》殺青之後才要接受手術。電影12日在台上映。

(中時 )