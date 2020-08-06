清水岩溫泉區是全國第一平地溫泉，但2016年建成後一直閒置。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

清水岩露營區佔地10公頃，集合清水岩露營區招商，歷經多次流標，總算有人投標，縣府還在進行資格審查。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

清水岩露營區佔地10公頃，集合清水岩露營區招商，歷經多次流標，總算有人投標，縣府還在進行資格審查。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

清水岩露營區佔地10公頃，集合清水岩露營區招商，歷經多次流標，總算有人投標，縣府還在進行資格審查。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

清水岩露營區結合溫泉區招商。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

公共旅遊工程招商竟這麼難！彰縣府斥資2億打造全國第一平地溫泉，2016年完工後，歷經7次流標，再爭取交通部2億元打造「清水之森幸福東南角」露營區，以露營區結合溫泉合併招標又流標3次，4日總算有業者投標，正進行資格審查，地方企盼別再讓蚊子也嫌沒人氣了。

縣府當初向縣農會借貸，以2億元打造社頭鄉清水岩溫泉區，儘管抽取地下水加熱的溫泉構想不被看好，但占地2公頃的木構和風湯屋，搭配庭院造景一落成，馬上掀起驚豔，「太美了！」卻怎麼也招不了商，被質疑水電、管理等開銷大，權利金從600萬元節節下滑到200萬元，還被嫌太高，要招睞泡溫泉收益，恐怕血本也泡湯。

但投入龐大建設落得英雄無用武，真是莫大浪費！縣府再接再勵，緊鄰10公頃童子軍露營區設施老舊，再爭取交通部補助，投入2億元，打造清水之森露營區，以台灣常態露營旅遊人口約200萬人，重新規劃森林露營區、主題遊戲區、景觀平台、蝴蝶廁浴、風雨棚展售平台等，希望結合兩座園區，進行包裹式行銷。

兩座園區將近12公頃，可以露營，還可以洗溫泉澡，「超想去體驗啊！全國獨一無二」很多民眾看好，無奈招商，還是流標、流標再流標，固定權利金從250萬元，再度調降150萬元，彰化縣府城觀處長田飛鵬表示，4日開標有業者投標，總算有了新突破，依促參法，業者還須提出營運計畫書，縣府正在進行資格審查，希望能帶動彰化西南角的旅遊。

(中時 )