大陸副總理胡春華近期特別活躍，一向低調內斂的他頻頻在央媒上露面，更有許多觀察家認為，身為副總理，央媒曝光度遠超總理李克強。因而外界開始熱傳胡憑年齡和履歷是下屆總理人選。事實上，當年以「60後」之姿進入中央政治局的胡春華，一度被視為是中共第六代接班人選。

即將出版的新一期亞洲週刊刊文，1963年生的胡春華，由於近期頗活躍，外界紛熱傳他將接任下屆總理，僅憑年齡和履歷，如果屆時不出現「黑馬」，胡春華應是下屆總理人選。中共憲法規定，「總理、副總理、國務委員連續任職不得超過兩屆」。李克強2013年就任總理，任期應到2023年屆滿。國務院總理有兩個必要條件，一是政治局常委，二是必需有副總理經歷，這點甚至比遴選中共總書記的條件還要嚴格

胡春華一向低調內斂，多年來很少在媒體上公開露面。4月至今，胡先後到訪十多個省市，調研視察的主題涵蓋扶貧攻堅、農業生產、促就業、革命老區脫困、自貿港建設及穩定外貿外資等。國務院辦公廳上月底披露，胡春華有新兼職，為「國務院推進貿易高品質發展部際聯席會議」召集人。

2022年秋季中共20大時，按中共不成文的「七上八下」慣例（即67歲可留任，68歲則離任），現任常委栗戰書和韓正都將退任。而按照一般慣例，常委人選將從政治局委員中產生，目前政治局委員屬60後（1960年後出生）的，有胡春華、丁薛祥和陳敏爾。

下屆總理任期從2023年到2033年，在2028年第一屆任期滿時不能超過68歲，由此可見，胡春華無疑是總理熱門人選。

在諸多觀察家眼中，胡春華出身共青團，曾是前總書記胡錦濤培養的隔代接班人，也曾被視為習近平之後的「中共第六代接班人選」，但19大時他未能「入常」（躋身政治局常委），以致外界認為他接班受阻。但近一年來，他的仕途顯然明朗。

(中時 )