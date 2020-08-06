一名高齡85歲的李姓老翁6日上午呆坐中豐路與南平路口邊，當時因正值上班時段、車潮眾多，平鎮派出所巡邏員警見狀立刻上前關心，但老翁疑似體力透支、無法言語，經警方多方查證後終於找到老翁住處，索性將老翁徒步環抱回家，結束虛驚。

平鎮警分局平鎮派出所所長姜國襄表示，家住平鎮區的85歲李姓老翁，6日清晨5時許趁妻子外出務農時，拿著拐杖外出散步，但疑似行走過久、加上氣溫炎熱，4小時後竟因體力透支癱坐路邊，當時正值上班時段車流量大，呼嘯而過的車輛實在險象環生。

當時，平鎮派出所巡邏警員林庭瑋、蔡宇嚨及劉依靜恰好行經該地，發現老翁狀況後立即上前關心，當時老翁已累到無法言語，且身上亦無任何證明文件，經透過電腦驗證身分後，才知道他就住在2百公尺外的一處菜園旁，林庭瑋索性抱起老翁徒步走回其住處。

不過，因老翁家中無人，警方不敢大意，硬是在陪伴老翁到妻子返家才敢離開，李妻知情後嚇的直念「阿彌陀佛」，也隨即向警方表示感謝。滿身大汗的林庭瑋則靦腆的表示，「沒事就好、安全就好」！

(中時 )